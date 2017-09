Timo Werner abandona jogo por barulho da torcida do Besiktas

Berlim 27/09/2017 | 15h28

A torcida é fundamental para empurrar o time dentro de campo, mas na terça-feira os torcedores do Besiktas fizeram tanto barulho que o atacante Timo Werner do Leipzig precisou deixar o jogo por uma indisposição relacionada ao ruído infernal do estádio, informou o técnico Ralph Hasenhüttl nesta quarta.

"Timo foi vítima de problemas circulatórios e respiratórios e foi ver um especialista em sua volta à Leipzig na quarta-feira", informou o treinador.

Werner pediu tapões de ouvido para tentar se proteger do ruído. Ainda assim, o atacante sentiu sintomas de vertigem e precisou deixar o gramado após a primeira meia hora de partida.

* AFP