Tuchel é veiculado como sucessor de Ancelotti no Bayern de Munique

Munique 30/09/2017 | 12h22

Thomas Tuchel é o favorito para suceder Carlo Ancelotti no comando do Bayern de Munique, segundo informações da imprensa alemã, neste sábado, que garante que as negociações já começaram.

O técnico de 44 anos está sem clube desde que foi despedido do Borussia Dortmund, no final da última temporada. Tuchel está na capital bávara, segundo o diário Bild.

Na sexta, o diretor esportivo Hasan Salihamidzic garantiu que não tinha "nenhum nome nem perfil" em mente para substituir Ancelotti. O italiano foi demitido após derrota por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões,

Tuchel foi zagueiro da segunda divisão alemã e de divisões inferiores, antes de se tornar treinador.

Após passar pelo time B do Augsburg (2007-2008) e pelo recém promovido Mainz (2009-2014), assumiu o Borussia Dortmund em 2015.

Apesar de conquistar o título de melhor treinador da Bundesliga na última temporada, foi demitido em maio de 2017 por relação complicada com o diretor Hans-Joachim Watzke.

* AFP