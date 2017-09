Udinese goleia Sampdoria com gols argentinos

Roma 30/09/2017 | 17h57

A Udinese (13º) goleou a Sampdoria (8º) por 4 a 0, neste sábado, pela abertura da sétima rodada da Serie A, graças aos gols dos argentinos Maxi López e Rodrigo de Paul.

De Paul abriu o placar, aos 27 minutos do primeiro tempo. A Sampdoria ficou com menos um antes do intervalo, depois do paraguaio Edgar Barretto receber o segundo amarelo por entrada dura no adversário.

Com um a mais, a Udinese foi forte demais para a Sampdoria: Maxi López ampliou de pênalti, aos 21 do segundo tempo, e fez o terceiro, aos 40, com passe de De Paul.

O meia senegalês Seko Fofana fechou a goleada com outra cobrança de pênalti, já nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo.

No outro jogo do dia, o argentino Rodrigo Palacio fez o único gol da vitória do Bologna (9º) sobre a Genoa (18º), que ainda não venceu nesta temporada.

A pouco mais de 15 minutos para o final do jogo, Palacio apareceu em velocidade para tocar na saída do goleiro adversário.

No domingo, os líderes Napoli e Juventus encara Calgiari e Atalante, respectivamente, enquanto Milan e Roma se enfrentam no principal jogo da sétima rodada do Campeonato Italiano.

-- Resultados da 7ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Udinese - Sampdoria 4 - 0

Genoa - Bologna 0 - 1

- Domingo:

(07h30) Napoli - Cagliari

(10h00) SPAL - Crotone

Torino - Hellas Verona

Chievo - Fiorentina

Benevento - Inter

Lazio - Sassuolo

(13h00) Milan - Roma

(15h45) Atalanta - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 18 6 6 0 0 22 5 17

2. Juventus 18 6 6 0 0 18 3 15

3. Inter 16 6 5 1 0 12 2 10

4. Lazio 13 6 4 1 1 13 8 5

5. Roma 12 5 4 0 1 12 4 8

6. Milan 12 6 4 0 2 10 8 2

7. Torino 11 6 3 2 1 10 9 1

8. Sampdoria 11 6 3 2 1 8 8 0

9. Bologna 11 7 3 2 2 6 7 -1

10. Atalanta 8 6 2 2 2 10 8 2

11. Chievo 8 6 2 2 2 7 8 -1

12. Fiorentina 7 6 2 1 3 9 8 1

13. Udinese 6 7 2 0 5 12 13 -1

14. Cagliari 6 6 2 0 4 4 8 -4

15. SPAL 4 6 1 1 4 5 11 -6

16. Sassuolo 4 6 1 1 4 3 9 -6

17. Crotone 4 6 1 1 4 3 11 -8

18. Genoa 2 7 0 2 5 5 11 -6

19. Hellas Verona 2 6 0 2 4 1 14 -13

20. Benevento 0 6 0 0 6 1 16 -15

./bds/mcd/fa

* AFP