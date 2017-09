Valverde espera "calma e respeito" no Camp Nou

Barcelona 30/09/2017 | 14h12

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, pediu calma e respeito na partida contra o Las Palmas, no domingo, que vai coincidir com o referendo de independência da Catalunha, proibido pela justiça espanhola.

"Amanhã, além de ganhar o jogo, espero calmam, respeito e que não aconteça nada. Parece que aqui tem muito ruído, mas eu sinto muito mais tranquilidade do que se percebe olhando de fora. Tentamos nos manter à margem e estar concentrados no nosso trabalho", afirmou Valverde em coletiva de imprensa neste sábado.

Apesar de ser um time de nível global e torcida ao redor do mundo, o FC Barcelona tem no estádio Camp Nou um cenário de agitação e reivindicações para a independência da Catalunha.

No domingo, alguns torcedores devem levar bandeiras catalãs e puxar cantos independentistas, como de costume.

Valverde garantiu que o time não está perturbado pelo contexto político. Uma das estrelas do grupo, o zagueiro Gerard Piqué foi muito criticado quando reforçou o apoio à realização do referendo.

"É respeitável, como outras opiniões. Cada um é livre para emitir sua opinião", explicou Valverde.

* AFP