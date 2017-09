Varane renova com Real Madrid até 2022

Madri 27/09/2017 | 15h28

O Real Madrid anunciou a renovação do francês Raphael Varane, nesta quarta-feira, que vai defender o clube merengue até junho de 2022.

"O Real Madrid C. F. e Varane entraram em acordo para a ampliação do contrato do jogador, que fica vinculado ao clube até o dia 30 de junho de 2022", informou o clube merengue em comunicado.

O zagueiro francês tinha contrato até junho de 2020. Varane chegou ao Real em 2011, com o técnico francês Zinedine Zidane como principal apoiador da contratação.

Com o passar dos anos, Varane assumiu a titularidade da zaga merengue ao lado do capitão Sergio Ramos.

Com o Real Madrid, conquistou três Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa, uma Supercopa da Espanha, uma Copa do Rei e das Ligas espanholas.

Antes de Varane, o clube renovou os compromissos de Marcos Llorente, Marcelo, Isco Alarcón, Dani Carvajal e Karim Benzema.

* AFP