Vettel fez melhor tempo em treino marcado por chuva na Malásia

Sepang 29/09/2017 | 10h52

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) fez o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres, desta sexta-feira, antes do Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, no domingo.

A chuva, que encurtou a primeira sessão de treinos em 30 minutos, obrigou que o segundo treinamento fosse interrompido. O francês Romain Grosjean (Haas) saiu da pista em alta velocidade.

Depois da pausa e com a pista seca, Vettel fez o melhor tempo com 1 minuto, 31 segundos e 261 milésimos, batendo o recorde do circuito 604 milésimos a frente do companheiro finlandês Kimi Raikkonen.

Na primeira sessão, o australiano Daniel Ricciardo e o holandês Max Verstappen, ambos da Red Bull, fizeram os melhores tempos. Na retorno ao circuito, terminaram na terceira e quarta colocações.

Considerados favoritos no circuito malásio, os carros da Mercedes do britânico Lewis Haminlton, líder do campeonato mundial, e do finlandês Valtteri Bottas sofreram com falta de aderência e terminaram apenas com o sexto e sétimo melhores tempos, respectivamente.

O espanhol Fernando Alonso (McLaren-Honda) foi o quinto mais rápido, enquanto o brasileiro Felipe Massa (Williams) foi apenas 12º mais rápido, com 1 minuto, 33 segundos e 394 milésimos.

- Segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Malásia:

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:31.261 (23 voltas)

(velocidade média: 218,656 km/h)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:31.865 (19)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:32.099 (19)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 1:32.109 (11)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:32.564 (14)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:32.677 (15)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:32.720 (21)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:32.862 (20)

Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:33.060 (24)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:33.096 (24)

Jolyon Palmer (GBR/Renault) 1:33.381 (26)

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:33.394 (20)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:33.673 (15)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:33.818 (16)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault) 1:34.043 (22)

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault) 1:34.104 (19)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.118 (18)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:34.343 (17)

Pascal Wehrlein (ALE/Sauber-Ferrari) 1:35.246 (29)

Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:35.697 (27)

* AFP