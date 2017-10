Alemanha e Inglaterra a um passo da vaga para Mundial de 2018

Paris 04/10/2017 | 13h52

Com cinco pontos de vantagem para os concorrentes diretos, as seleções de Alemanha e Inglaterra podem garantir a vaga para a Copa do Mundo de 2018, nesta quinta-feira, contra Irlanda do Norte e Eslovênia, respectivamente.

- Grupo C: Alemanha a um ponto -

Com 100% de aproveitamento nos oito jogos disputados até aqui, a Alemanha está a um ponto de conseguir a vaga para o Mundial da Rússia. Os atuais campeões precisam apenas de um empate contra a Irlanda do Norte para chegar aos 25 pontos e pensar no torneio do ano que vem.

Em caso de derrota, a 'Mannschaft' ainda vai ter a oportunidade de selar a vaga em casa contra o Azerbaijão, no domingo.

Apesar do desfalque de vários titulares como Werner, Özil, Neuer, Khedira, Götze, Gomez, o técnico Joachim Löw não demonstrou preocupação: "temos vários jogadores para o meio de campo ofensivo que podem se projetar ao ataque e criar perigo", indicou o comandante.

Por outro lado, a Alemanha vai contar com a zaga formada por Hummels-Boateng, campeã do mundo em 2014 e que não joga junta pela seleção desde 2016.

A Irlanda do Norte está invicta em casa há quatro anos e só sofreu um gol nos oito jogos do grupo C. Apesar do bom rendimento, o mais provável é a equipe enfrentar a repescagem em busca da vaga. Azerbaijão, República Tcheca, Noruega e San Marino já não têm chances de vaga.

- Quinta-feira (horário de Brasília)

(13h00) Azerbaijão - República Tcheca

(15h45) Irlanda do Norte - Alemanha

(15h45) San Marino - Noruega

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Alemanha 24 8 8 0 0 35 2 33

2. Irlanda do Norte 19 8 6 1 1 16 2 14

3. Azerbaijão 10 8 3 1 4 8 12 -4

4. República Tcheca 9 8 2 3 3 10 9 1

5. Noruega 7 8 2 1 5 8 16 -8

6. San Marino 0 8 0 0 8 2 38 -36

- Grupo E: Polônia perto -

Na liderança do Grupo E, a Polônia (19 pontos) não deve ter problemas para vencer a modesta Armênia, eliminada e derrota por 2 a 1 na ida.

Dinamarca e Montenegro estão na segunda e terceira colocação, com 16 pontos cada, para entrarem na briga pela vaga direta.

A vitória da Polônia garantiria uma vaga da seleção, caso os dois times que disputam a primeira posição empatem no confronto direto.

A Romênia recebe o Cazaquistão para completar tabela.

- Quinta-feira (horário de Brasília)

(13h00) Armênia - Polônia

(15h45) Romênia - Cazaquistão

(15h45) Montenegro - Dinamarca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Polônia 19 8 6 1 1 18 11 7

2. Dinamarca 16 8 5 1 2 18 7 11

. Montenegro 16 8 5 1 2 18 7 11

4. Romênia 9 8 2 3 3 8 8 0

5. Armênia 6 8 2 0 6 8 19 -11

6. Cazaquistão 2 8 0 2 6 4 22 -18

- Grupo F: Inglaterra pensa na Rússia -

Os ingleses têm 20 pontos e praticamente estão com a vaga garantida. A equipe precisa vencer a Eslovênia em Wembley para se classificar. Em caso de empate, precisa contar com derrota ou empate da Eslováquia contra a Escócia.

O atacante Harry Kane, de 24 anos, vai ser o capitão da equipe, apesar do técnico Gareth Southgate não especificar quem vai usar a faixa no último jogo.

A batalha mais dura vai ser pela segunda posição, que dá chance para repescagem. Eslováquia (15 pontos), Eslovênia e Escócia (14) disputam a vice-liderança do grupo F, enquanto Malta e Lituânia se enfrentam sem chances de vaga.

- Quinta-feira (horário de Brasília)

(18h45): Malta - Lituânia

(18h45): Inglaterra - Eslovênia

(18h45): Escócia - Eslováquia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inglaterra 20 8 6 2 0 16 3 13

2. Eslováquia 15 8 5 0 3 14 6 8

3. Eslovênia 14 8 4 2 2 10 4 6

4. Escócia 14 8 4 2 2 14 10 4

5. Lituânia 5 8 1 2 5 6 18 -12

6. Malta 0 8 0 0 8 2 21 -19

* AFP