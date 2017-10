Augusto Ittner: discussão sobre venda de cerveja nos estádios vai voltar

Esporte 02/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Depois de ser rejeitada em plenário no fim de março, a proposta de liberar a cerveja nos estádios e praças esportivas em Blumenau será reapresentada no início do ano que vem.

É o que garante o autor do projeto, o vereador Ailton de Souza, o Ito (PR), que diz estar suficientemente embasado para evitar vícios de inconstitucionalidade no texto. Ito ainda assegura ter apoio do Executivo para dar o aval e liberar a base para votar favorável à matéria. Veremos.

Vale lembrar que nós estamos na Capital Nacional da Cerveja, onde o torcedor do Metropolitano, do Blumenau Esporte Clube, do futsal, do vôlei ou do basquete não pode tomar uma gelada enquanto assiste às partidas. A cerveja e o esporte, principalmente o futebol, sempre tiveram uma relação muito próxima e ignorá-la no Brasil é o mesmo que ignorar uma cultura. Por aqui, poderíamos até valorizar as artesanais. Que tal? Ideias sobram. Mas tirá-las do papel é o detalhe.