Barcelona de Messi vence Las Palmas no Camp Nou vazio

Madri 01/10/2017 | 13h37

O Barcelona se manteve firme na liderança da Liga espanhola, neste domingo, depois de vencer o Las Palmas por 3 a 0 pela sétima rodada da competição, marcada pelo Camp Nou vazio em favor da realização do refendendo da Catalunha.

O time manteve os 100% de aproveitamento na competição, mas os gols só saíram na segunda etapa. O meia Sergio Busquets abriu o placar de cabeça, aos 4 minutos, antes do argentino Lionel Messi fazer duas vezes, aos 25 e 32 minutos, para definir o resultado final.

O Barça pediu que o jogo fosse adiado, mas diante da negativa da Liga decidiu jogar "de portas fechadas" para mostrar "a desconformidade com o que acontece na Catalunha", segundo o presidente do clube Josep Maria Bartomeu.

O clube protestou contra as ações policiais para evitar a realização do referendo, proibido pela justiça espanhola. A equipe também evitou possível punição esportiva.

Por outro lado, o Las Palmas se posicionou favorável à unidade espanhola e usou uma bandeira do país bordada no uniforme.

Com o resultado, o Barça abriu cinco pontos de vantagem para o Sevilla, segundo colocado, e seis para o Atlético de Madri (3º), que empatou sem gols com o Leganés (7º) no sábado.

No jogo anterior de domingo, Real Sociedad (8º) e Betis (4º), times que estão deixando boa impressão neste início de temporada, protagonizaram empate em 4 a 4. O brasileiro William José marcou um dos gols da partida.

Pelo fechamento da rodada, o Real Madrid (6º) encara o Espanyol (13º) em busca da primeira vitória no Santiago Bernabéu no Campeonato Espanhol. Nas partidas anteriores, os merengues perderam uma e empataram duas partidas.

-- Resultados da 7ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Girona 3 - 3

- Sábado:

Deportivo La Coruña - Getafe 2 - 1

Sevilla - Málaga 2 - 0

Levante - Alavés 0 - 2

Leganés - Atlético de Madrid 0 - 0

- Domingo:

Real Sociedad - Betis 4 - 4

Barcelona - Las Palmas 3 - 0

(13h30) Villarreal - Eibar

Valencia - Athletic Bilbao

(15h45) Real Madrid - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 21 7 7 0 0 23 2 21

2. Sevilla 16 7 5 1 1 9 3 6

3. Atlético de Madri 15 7 4 3 0 12 4 8

4. Betis 13 7 4 1 2 14 11 3

5. Valencia 12 6 3 3 0 12 5 7

6. Real Madrid 11 6 3 2 1 11 6 5

7. Leganés 11 7 3 2 2 5 3 2

8. Real Sociedad 10 7 3 1 3 17 17 0

9. Levante 9 7 2 3 2 8 10 -2

10. Celta Vigo 8 7 2 2 3 13 11 2

11. Getafe 8 7 2 2 3 9 7 2

12. Athletic Bilbao 8 6 2 2 2 7 6 1

13. Espanyol 8 6 2 2 2 7 9 -2

14. Villarreal 7 6 2 1 3 6 9 -3

15. Deportivo La Coruña 7 7 2 1 4 9 16 -7

16. Girona 6 7 1 3 3 6 11 -5

17. Las Palmas 6 7 2 0 5 5 13 -8

18. Eibar 6 6 2 0 4 3 14 -11

19. Alavés 3 7 1 0 6 3 10 -7

20. Málaga 1 7 0 1 6 4 16 -12

* AFP