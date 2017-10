Blumenau vence Florianópolis e se aproxima de vaga nas semifinais do Estadual de Basquete

Bola laranja 04/10/2017 | 14h13 Atualizada em

Não foi tão fácil como muita gente pensou, mas mesmo com algumas dificuldades durante a partida, o basquete masculino de Blumenau (Apab/Incape/FMD) derrotou o Avaí/Florianópolis na noite desta terça-feira pelo primeiro jogo dos playoffs do Campeonato Catarinense: 76 a 66.

O resultado dá tranquilidade à equipe, já que nessa fase o time que vencer dois jogos já se garante na semifinal. Invicto no Estadual, os blumenauenses honraram o favoritismo ao vencer os adversários fora de casa, no Ginásio Rozendo Lima, na Capital.

Para sair com a vitória, Blumenau explorou principalmente as jogadas embaixo do garrafão. Se aproveitando da presença do pivô Diegão – com 2,08 metros de altura e autor de 24 pontos, o cestinha da partida – os comandados de Serjão carimbaram o triunfo. Luiz Semmke, com 14 pontos anotados, foi o segundo melhor pontuador.

O confronto de volta vai rolar nesta sexta-feira, no ginásio da S.R.E. Ipiranga, em Blumenau, às 20h. A entrada é gratuita.