Bola, sushi e volante: Atleta do Blumenau Futsal acumula profissões

Ele é jogador, é sócio em dois empreendimentos — um sushi e um assadão — ao lado dos dois irmãos e nos "momentos de folga" ainda é motorista de Uber. O amor pelo esporte fez a primeira profissão despertar cedo para Diogo Moreno, a grande paixão dele na verdade, e quem o vê em quadra defendendo o Blumenau Futsal talvez nem imagine o quanto o atleta se divide fora das quatro linhas nas outras duas carreiras que acumula.

— Sempre tive vontade de abrir um sushi com os meus irmãos e no início, em 2015, foi tudo bem, mas depois que a crise chegou tivemos que inovar e então surgiu a ideia do assadão na praia, em 2016. Eu já tinha deixado as quadras quando surgiu o convite para entrar no novo projeto do futsal aqui em Blumenau em março deste ano e até agora consegui administrar tudo, até ser motorista de Uber durante as folgas — conta o atleta, que atua como fixo no time blumenauense.

Fora da quadra, o atleta trabalha como motorista nas ruas de Blumenau Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Se ele ainda tem tempo livre? Sim! O jogador consegue encaixar todos os afazeres na rotina e confessa que se mais alguma coisa aparecer é até possível fazer um encaixe aqui e ali para encarar um novo desafio. Aos 33 anos, Moreno conta que a ajuda da família faz toda a diferença. Aliás, a vida corrida e a jornada ampliada parece ser algo de família. Um dos irmãos dele, Vitor, também é atleta do Blumenau Futsal e na horas livres atua como sushiman no restaurante em Indaial. Quando a dupla está em quadra, é o outro irmão que administra os negócios.

— Todos os trabalhos são bem flexíveis. Quando tenho treino pela manhã ou jogo à noite consigo adaptar os horários e só dirijo quando tenho tempo ou não estou cansado. O assadão que fica em Penha abrimos apenas nos finais de semana, então é mais tranquilo — explica Moreno.

E quando não está jogando ou dirigindo, Moreno comanda um sushi em Indaial Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Nesta terça-feira, dia de jogo, os irmãos focam apenas na partida. O time blumenauense enfrenta Florianópolis no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, às 20h15min, pelo Campeonato Catarinense da Divisão Especial em busca da classificação na segunda fase. A equipe comandada pelo técnico Alexandre Melo, o Xande, vem de um empate com Mafra pela Copa SC, e encara a partida como um compromisso decisivo. A expectativa da diretoria é contar com a presença do torcedor para manter a boa fase e manter a maior média de público do torneio.

— Estou muito feliz por voltar às quadras, achei que isso não iria acontecer novamente e o time está em boa fase, principalmente pelo apoio da torcida — ressalta Moreno, que por hoje deixa as duas profissões no banco de reserva para ser protagonista em quadra.

Serviço

Blumenau Futsal x Floripa Futsal - Terça-feira, às 20h15min, no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, em Blumenau. Ingresso: na compra de um bilhete antecipado, por R$ 5, até 12h, o outro ingresso é grátis. Na hora do jogo, a entrada custa R$ 5.