Fabrègas confessa que jogou pedaço de pizza em Alex Ferguson

Londres 04/10/2017 | 12h57

O espanhol Cesc Fabrègas reconheceu que jogou um pedaço de pizza em Alex Fergusson há 13 anos, depois de partida entre Arsenal e Manchester United que terminou em confusão no túnel de vestiários do Old Trafford.

O volante defendia os Gunners, que tiveram uma sequência de 49 jogos sem perder encerrada pelos Diabos Vermelhos, comandados por Sir Alex.

O ambiente quente do campo foi para os túneis do vestiário, produzindo o que a imprensa inglesa batizou de "Batalha do Buffet".

"Escutei barulhos. Saí com meu pedaço de pizza e vi Sol Campbell, Rio Ferdinand, Matin Keown, (Patrick) Vieira... Todo mundo estava se batendo. Eu queria participar, mas não sabia como e joguei o pedaço", explicou Fabrègas, agora jogador do Chelsea, em entrevista ao programa da Sky Sports.

"Mas quanto percebi em quem tinha acertado: Sir Alex... Senti muito e não queria fazer isso", acrescentou o meia.

Cesc foi dedurado pelo antigo companheiro Martin Keown em 2014, mas Fabrègas havia negado a história até agora, acusando Keown de mentiroso. O meia falou que ele não poderia ver quem tinha lançado a pizza porque estava ocupado em "bater nas pessoas".

* AFP