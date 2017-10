Halep vence Sharapova pela 1ª vez e avança no Aberto da China

Pequim 04/10/2017 | 14h52

A romena Simona Halep conquistou a primeira vitória sobre a russa Maria Sharapova, nesta quarta-feira, e avançou para as quartas de final do torneio WTA de Pequim, após se impor com um duplo 6-2.

No 104º lugar do ranking mundial, Sharapova participou do torneio graças a um convite da organização. A russa não conquistou nenhum troféu desde seu retorno às competições, em abril, após 15 meses de suspensão por doping.

Já a segunda melhor tenista do circuito conseguiu quebrar a sequência de sete derrotas para Sharapova. Enfim, Halep venceu a vencedora de cinco torneios Grand Slam.

"Treinar duro não é suficiente, talvez não era no passado. Não sei quantos anos, mas já não é um fator de sucesso", disse Sharapova.

"O que quero dizer é que existem momentos incríveis, momentos muito altos, e também momentos muito baixos", explicou.

- Del Potro eliminado -

No quadro masculino da competição, o búlgaro Grigor Dimitrov eliminou o argentino Juan Matín del Potro pela segunda fase da competição.

O campeão dos Masters 1000 de Cincinnati, terceiro cabeça de chave da competição, venceu em dois sets batalhados, parciais diretos 7-6 (8/6) e 7-5.

-- Resultados da rodada:

- Simples feminino - Oitavas de final:

Simona Halep (ROM/N.2) x Maria Sharapova (RUS) 6-2, 6-2

Darya Kasatkina (RUS) x Agnieszka Radwanska (POL/N.11) 4-6, 7-5, 6-2

- Simples feminino - Segunda rodada:

Elina Svitolina (UCR/N.3) x Ashleigh Barty (AUS) 6-4, 6-2

Caroline Garcia (FRA) x Elise Mertens (BEL) 7-6 (7/4), 6-4

Shuai Peng (CHN) x Monica Niculescu (ROM) 6-3, 6-2

Jelena Ostapenko (LAT/N.9) x Samantha Stosur (AUS) 6-3, 7-5

- Simples masculino - Segunda rodada:

Grigor Dimitrov (BUL/N.3) x Juan Martín Del Potro (ARG) 7-6 (8/6), 7-5

Roberto Bautista (ESP/N.5) x Aljaz Bedene (GBR) 6-0, 4-0 e abandono

Nick Kyrgios (AUS/N.8) x Mischa Zverev (ALE) 3-6, 6-2, 6-2

Steve Darcis (BEL) x Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-4

