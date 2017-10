Iniesta tem lesão muscular e desfalca Espanha nas eliminatórias

Barcelona 01/10/2017 | 16h12

O Barcelona anunciou neste domingo que o meia Andrés Iniesta, que deixou o campo com dores na partida contra o Las Palmas, sofreu distensão no músculo da coxa esquerda e vai perder os jogos eliminatórios da Espanha para a Copa do Mundo de 2018.

"Os testes realizados nesta tarde mostraram que o jogador Andrés Iniesta teve uma distensão no bíceps femoral da perna esquerda", anunciou o clube em comunicado.

"O tempo de desfalque é de aproximadamente 10 dias", detalhou a equipe catalã.

O jogador vai ficar de fora dos dois últimos jogos eliminatórios para o Mundial, contra Albânia e Israel.

O técnico Julen Lopetegui também não vai poder contar com Dani Carvajal e Álvaro Morata, lesionados.

* AFP