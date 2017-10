Itajaí é sede do Campeonato Brasileiro Infantil Masculino

Handebol 04/10/2017 | 08h30 Atualizada em

Itajaí se transformou na capital nacional do handebol de base. Desde terça-feira até sábado, a cidade servirá de palco para o Campeonato Brasileiro Infantil Masculino da modalidade. Os jogos serão disputados no Ginásio de Esportes da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), no Centro, e no Ginásio Gabriel Collares, no bairro São João.

A competição terá a participação de sete equipes representantes de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, divididas em duas chaves. Os donos da casa estão no Grupo A, junto das equipes ASHB/Sorriso-MT e Colégio Bitencourt-PR. No Grupo B estão os times Pinheiros-SP, Hercules/Guarulhos-SP, ATHB-RS e Cesc-RJ.

Até quinta-feira as partidas ocorrem na Univali. Na sexta-feira serão disputadas as semifinais e no sábado ocorre a final e decisão das demais posições. Os jogos decisivos ocorrerão no Ginásio Gabriel Collares.

