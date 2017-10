Lista dos 30 indicados à Bola de Ouro será publicada em 9 de outubro

Paris 02/10/2017 | 14h12

A lista dos 30 jogadores indicados para receber a Bola de Ouro 2017 será revelada em 9 de outubro, anunciou nesta segunda-feira o semanário France Football, criador deste famoso prêmio que escolhe o melhor jogador de cada ano.

O nome dos 30 candidatos será conhecido ao longo de todo o dia por meio de diferentes meios do grupo L'Equipe (sites deste jornal e do France Football, redes sociais e o canal de televisão do L'Equipe).

O português Cristiano Ronaldo, vencedor do prêmio em 2016 pela quarta vez em sua carreira, é o grande favorito para levá-la este ano após ter sido um dos grandes artífices da histórica conquista do Real Madrid.

* AFP