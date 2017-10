Morata otimista em recuperação de lesão antes do prazo

Londres 03/10/2017 | 17h22

O atacante Álvaro Morata se mostrou otimista para o retorno aos gramados vestindo a camisa do Chelsea, nesta terça-feira, depois de se lesionar no músculo isquiotibial da perna esquerda e desfalcar os últimos dois jogos eliminatórios da Espanha.

Morata publicou foto no Instagram fazendo trabalho de recuperação acompanhado do texto: "sem tempo a perder, trabalhando para o retorno. Crystal Palace", escreveu em alusão ao próximo adversário dos Blues daqui a 11 dias.

O camisa 9 do Chelsea sentiu a lesão no jogo contra o Manchester City, no último fim de semana. O jogador de 24 anos tem sete gols em oito jogos pelo clube londrino nesta temporada.

* AFP