Nadal e Sharapova avançam no Aberto da China

Pequim 03/10/2017 | 11h32

Líder do ranking mundial de tênis, o espanhol Rafael Nadal precisou virar a partida contra o francês Lucas Pouille, nesta terça-feira, para passar da primeira fase do Aberto da China.

Em duas horas e meia, o francês começou vencendo por 6-4 e teve duas chances de match point no tie-break do segundo set. Nadal conseguiu evitar a derrota e fechou a partida com parciais 4-6, 7-6 (8/6) e 7-5

"Ele jogou bem. Acho que o fez me maneira muito agressiva. Está sacando bem e para mim foi difícil no início. Mas depois comecei a jogar melhor", explicou Nadal

"Apesar de tudo, não tive controle do jogo na maior parte do tempo. Por isso estou feliz em ter vencido", concluiu o espanhol.

Na segunda fase, Nadal vai enfrentar o vencedor do duelo entre o jovem russo Karen Kachanov (42º) e o chinês Di Wu (231º), presente no quadro principal graças a um convite da organização.

- Sharapova avança -

No quadro feminino, a russa Maria Sharapova venceu a compatriota Ekaterina Makarova por 6-4, 4-6 e 6-1 e vai enfrentar a romena Simona Halep na terceira fase.

A número 2 do mundo eliminou a eslovaca Magdalena Rybarikova. Halep vencia por 6-1 e 2-1 no segundo set, quando a adversária abandonou a partida.

As duas tenistas já se enfrentaram sete vezes na história, com sete vitórias para Sharapova. A estrela russa, número 104 do mundo, só participa da competição porque recebeu convite da organização.

-- Resultados da rodada:

- Simples masculino - Primeira fase:

Rafael Nadal (ESP/N.1) x Lucas Pouille (FRA) 4-6, 7-6 (8/6), 7-5

Leonardo Mayer (ARG) x Paolo Lorenzi (ITA) 7-6 (8/6), 5-7, 6-4

John Isner (EUA/N.6) x Malek Jaziri (TUN) 6-2, 6-3

Grigor Dimitrov (BUL/N.3) x Damir Dzumhur (BIH) 6-1, 3-6, 6-3

Juan Martín Del Potro (ARG) x Pablo Cuevas (URU) 7-6 (7/4), 6-4

Nick Kyrgios (AUS/N.8) x Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-1, 6-2

Tomas Berdych (CZE/N.7) x Jared Donaldson (EUA) 6-3, 0-6, 6-2

Andrey Rublev (RUS) x Jack Sock (EUA) 3-6, 6-1, 6-2

- Simples feminino - segunda fase:

Barbora Záhlavová Strýcová (CZE) x Julia Görges (ALE) 6-4, 6-2

Daria Gavrilova (AUS) x Coco Vandeweghe (EUA/N.14) e abandono

Petra Kvitova (CZE/N.12) x Varvara Lepchenko (EUA) 6-4, 6-4

Elena Vesnina (RUS) x Ying-Ying Duan (CHN) 6-3, 6-2

Darya Kasatkina (RUS) x Lara Arruabarrena (ESP) 6-4, 7-5

Maria Sharapova (RUS) x Ekaterina Makarova (RUS) 6-4, 4-6, 6-1

Simona Halep (ROM/N.2) x Magdaléna Rybáriková (SVK) 6-1, 2-1 e abandono

* AFP