No futsal, Blumenau goleia e praticamente se garante na segunda fase do Campeonato Catarinense

04/10/2017

Faltam três jogos ainda, é verdade, mas depois de muitos problemas em quadra durante o início do Campeonato Catarinense, o Blumenau Futsal praticamente selou a vaga para o mata-mata da competição. O triunfo na noite desta terça-feira sobre Floripa por 4 a 1 no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão – com gols de Vasconcelos, Dão, Andi e Léo –, deixou a equipe com 19 pontos – seis mais do que a Chapecoense Futsal, primeira fora da zona de classificação.

Os blumenauenses pularam para a quinta colocação e podem garantir no sábado a classificação para as quartas de final. Isso porque a equipe do técnico Xande enfrenta o próprio time do Oeste no sábado, às 19h, fora de casa. Um simples empate já coloca Blumenau na segunda fase.