Pai de Neymar aconselhou filho a continuar no Barcelona

Paris 01/10/2017 | 14h02

Pai do craque brasileiro Neymar do Paris Saint-Germain, Neymar Sênior declarou em entrevista ao canal Telefoot neste domingo que aconselhou o filho a ficar no Barcelona, antes de protagonizar a maior transferência da história do futebol após o PSG desembolsar 222 milhões de euros.

"Eu duvidei até o último momento. Disse pra ele 'você está tranquilo, tem conforto no Barcelona e o melhor pra vocês é ficar', mas ele queria sair da zona de conforto. Rakitic, Suárez, Messi e Piqué tentaram fazer que ele ficasse" indicou Neymar Pai em entrevista exclusiva.

O progenitor do craque insistiu que ganhar a Bola de Ouro não foi a principal motivação para deixar a cidade espanhola e ir para Paris.

"Se Neymar deve ganhar a Bola de Ouro, vai ganhar. Se fosse o mais importante para ele, ficaria no Barcelona. Não foi o que o motivou a vir para Paris. O que o fez vir foi o time, o projeto de ganhar a Liga dos Campeões e o campeonato. Por isso assinou por cinco anos", acrescentou.

Depois, falou dos primeiros passos do filho na capital francesa, muito além da adaptação esportiva. O camisa 10 se tornou o líder de um trio de ataque espetacular, ao lado do uruguaio Edinson Cavani e do jovem Kylian Mbappé.

- 'A torre Torre Eiffel nos marcou' -

"Ficamos muito orgulhosos na sua apresentação. Foi incrível ver o nome de Neymar na Torre Eiffel, isso nos marcou. Ele gosta de tudo em Paris, faz de tudo para conhecer a cidade e vai ser uma grande experiência", indicou Neymar Pai.

O Neymar Sênior também comentou a polêmica com Cavani pela disputa sobre quem seria o cobrador oficial de pênaltis da equipe. O imbróglio parece ter sido encerrado depois de Neymar cobrar e marcar em penalidade diante do Bordeaux, no sábado.

"A polêmica foi exagerada. São dois grandes jogadores. Contra o Bayern de Munique, vimos que não tiveram problemas. Em todos os clubes existem desacordos, que são necessários. Mas a polêmica foi amplificada", disse.

Em exibição de classe no Parque dos Príncipes contra o Bordeaux (6-2), Neymar fez o primeiro gol em cobrança de falta de 30 metros de distância.

Depois, Neymar Pai se referiu o que significa trocar Lionel Messi e Luis Suárez por Cavani e Mbappé.

"Messi, Suárez e Neymar inspiraram muita gente. O trio da Paris vai inspirar as novas gerações. Para nós, é um presente que Mbappé esteja aqui. Ele joga como se tivesse 30 anos", elogiou o prodígio francês de 18 anos.

"Em alguns anos, vai estar no grupo que briga pela Bola de Ouro", concluiu Neymar Pai.

* AFP