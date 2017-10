Rafael Nadal pede para separarem esporte e política

Pequim 03/10/2017 | 12h52

Melhor tenista do mundo atualmente, o espanhol Rafael Nadal indicou que política e esporte devem estar separados, depois do Barcelona jogar com portas fechadas e Gerard Piqué ser vaiado com a seleção espanhola, por apoiarem o referendo de independência da Catalunha, proibido pela justiça espanhola.

"Temos que separar as coisas. Esporte e política não são a mesma coisa. Na minha opinião, é triste o que está acontecendo e isso é tudo", indicou Nadal.

"No outro dia falei sobre isso. É um tema muito delicado", acrescentou Nadal após vencer o francês Lucas Pouille na primeira fase do Aberto da China.

Na segunda-feira, Nadal opinou sobre o que aconteceu na Catalunha: "para mim, pessoalmente, me dá vontade de chorar quando vejo que um país onde conseguimos conviver e ser um exemplo para o mundo tenha chegado à situação de ontem. A imagem transmitida é negativa".

As imagens da violenta intervenção policial de domingo, para tentar impedir a votação sobre a independência, chocaram o mundo. Segundo o governo regional catalão, mais de duas milhões de pessoas conseguiram participar do referendo.

Por conta da situação, o Barcelona jogou a partida contra o Las Palmas com o Camp Nou vazio.

Piqué, defensor do direito de decidir catalão e também zagueiro da seleção espanhola, chorou após denunciar a situação vivida pela região.

Na segunda-feira, Piqué foi recebido com vaias e xingamentos de alguns torcedores. Poucos minutos antes do treinamento, o jogador voltou a publicar nova crítica à atuação policial no domingo.

"Chegam a uns extremos que não acrescentam nada positivo. Evidentemente que vaiar Piqué é uma forma de expressão de pessoas radicais demais", acrescentou Nadal nesta terça-feira, em coletiva de imprensa.

* AFP