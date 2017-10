Rei do acesso em SC, Nasareno Silva ajuda a recolocar o Hercílio Luz na elite

Estadual 03/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Nos últimos quatro anos, foram três times que subiram à principal divisão de Santa Catarina pelas mãos de Nasareno Silva. Ex-treinador, o gerente de futebol está por trás dos acessos de Inter de Lages e Tubarão, em 2014 e 2016, respectivamente, e no último domingo celebrou o retorno do Hercílio Luz à elite do Campeonato Catarinense – que o clube não disputa desde 1995. Mais um na conta gorda de Nasareno.

– Teve o acesso à Série B do Catarinense com o Inter de Lages no ano anterior, o da Série B do Brasileirão com o JEC. Tenho feito alguns acessos. De 11 campeonatos, foram 10 e perdi apenas um por causa de saldo de gols – conta.

O Leão do Sul apostou no “rei do acesso” para estar na Série A no ano de seu centenário. Tubaronense de nascimento que aos 10 anos foi morar em Florianópolis, Nasareno Silva trabalhou entre 1989 e 2014 como treinador, com Avaí, Chapecoense e Figueirense no currículo. Os 25 anos de casamata moldaram o gerente que entendeu a exigência da Série B do Catarinense.

– É uma competição muito difícil. Das 10 equipes, são cinco ou seis brigando pelo acesso. Você precisa trabalhar com jogadores que conhecem o torneio ou têm a característica dele. Levo isso muito em conta na montagem do elenco, esse perfil – explica o homem que aguarda o término da competição para saber se continua na função no clube do Anibal Costa.

Em compasso de espera pela Série A, mas a B ainda não terminou: há o confronto com o Concórdia pelo título. Os times se enfrentam neste domingo e no seguinte, com o primeiro duelo na casa hercilista.

