Resultados dos clubes alemães são preocupantes, diz Low

Berlim 04/10/2017 | 15h27

O técnico Joachim Low avaliou que os recentes resultados dos clubes da Alemanha nas competições europeias "são um pouco alarmantes", depois das seis derrotas em seis jogos da semana passada.

"É um pouco alarmante e para se preocupar", declarou Löw nesta quarta-feira, na véspera do jogo da 'Mannschaft' contra a Irlanda do Norte nas eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

"É um pouco cedo para dizer que é uma tendência, para tirar conclusões. O Bayern de Munique e o Borussia Dortmund ainda têm chances de irem bem", acrescentou.

Na Liga dos Campeões, o Bayern sofreu humilhante derrota para o Paris Saint-Germain, o Leipzig foi derrotado pelo Besiktas e o Borussia Dortmund foi superado pelo Real Madrid.

Na Liga Europa, o Hertha Berlim perdeu para o Östersund, o Hoffenheim foi derrotado pelo Ludogorets e o Colonia não foi páreo para o Estrela Vermelha.

Na última temporada, nenhum time da Alemanha chegou às semifinais de uma das competições europeias, algo que não acontecia desde a temporada 2004-2005.

"Existem motivos (para a queda), mas não é o dia nem o lugar para falar sobre isso", acrescentou o técnico da seleção alemã.

"É um erro apresentar a Bundesliga como o melhor campeonato do mundo", indicou. "Os que dizem que os melhores talentos do mundo estão na Alemanha, estão enganados. Na Espanha, na França e na Inglaterra existem jogadores jovens extraordinários que jogam no mais alto nível", acrescentou.

"É um erro pensar que porque temos jovens talentos, vamos ganhar tudo no futuro", insistiu.

* AFP