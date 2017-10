Roy Keane: se tiver medo de danos cerebrais "jogue xadrez"

Londres 03/10/2017 | 14h47

O lendário jogador do Manchester United, Roy Keane, falou para as pessoas que tiverem medo de danos cerebrais relacionados ao futebol "jogarem xadrez", nesta terça-feira, e que os riscos de lesão são inevitáveis e inerentes ao esporte.

"Estou certo (de que é preciso investigar mais as lesões cerebrais), mas se você se preocupa pelo aspecto físico dos esportes, se tem desconfiança, jogue xadrez", declarou o atual treinador auxiliar da Irlanda.

"Isso faz parte do jogo, no hurling, no futebol americano, no futebol, no rugby", acrescentou o ex-meia dos Diabos Vermelhos. Keane avaliou que os riscos estão presentes desde o momento que o jogador entra em campo.

As palavras de Keane foram ditas poucos dias do atacante Kevin Doyle anunciar aposentadoria, em um momento em que os estudos sobre danos cerebrais no futebol se multiplicam.

O ex-jogador irlandês Kevin Doyle encerrou a carreira por conta dos danos cerebrais sofridos neste ano.

"As lesões e as pancadas são parte do jogo", garantiu Keane, que aprovou a decisão do compatriota de pendurar as chuteiras.

