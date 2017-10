Seleção espanhola evita polêmicas sobre Piqué e Catalunha

Madri 03/10/2017 | 16h42

Os jogadores da seleção espanhola se dizem concentrados no jogo contra a Albânia, nesta sexta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, mas demonstram tensão quando precisam falar de Gerard Piqué.

"Vemos Gerard como sempre, com o compromisso de sempre e a mesma alegria dentro do vestiário", afirmou o meia Thiago Alcántara em coletiva após o treino da "Roja".

"Nos entristece porque viemos aqui para jogar futebol, não para falar da vida de ninguém", acrescentou Thiago.

Na segunda-feira, o zagueiro foi recebido com vaias e xingamentos no primeiro dia de treinos da seleção, após criticar a atuação policial para impedir o referendo de independência da Catalunha, proibido pela justiça espanhola.

Nesta terça, tanto Piqué quanto os outros barcelonenses treinaram normalmente, apesar da expectativa criada da greve na Catalunha em resposta às ações policiais.

"É um prazer estar na seleção pelos méritos esportivos de cada um. Nos incomoda não podermos falar, não ficarmos cômodos de falar sobre Albânia e Israel, que é o fundamental para nós agora", disse Thiago.

"Cansa o mesmo tema de sempre, falar da mesma coisa. Mas somos profissionais e pensamos que o que temos que fazer é jogar futebol", disse Koke, que insistiu que existe bom ambiente na seleção.

"O ambiente no vestiário é o mesmo de sempre. Estamos concentrados no jogo importante contra Albânia. Queremos vencer e quase selar nossa classificação", acrescentou o meia do Atlético de Madri.

* AFP