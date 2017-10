Totti abandona curso de treinador

Roma 03/10/2017 | 18h47

Lendário capitão da Roma, Francesco Totti desistiu do curso de técnico, segundo comunicado da Associação de treinadores italianos (AIAC) nesta terça-feira.

Totti encerrou a carreira de jogador de futebol em maio, aos 40 anos de idade. Pouco depois, passou a formar parte do grupo reitor do clube, apesar de ainda não ter funções definidas.

O ex-camisa 10 se inscreveu no curso para o Diploma B de treinador da Uefa. No entanto, a AIAC confirmou que Totti mudou de opinião, decidindo adiar a decisão de se tornar treinador.

"Francesco Totti demonstrou que é um grande campeão dentro e fora de campo", explicou a AIAC em comunicado. "Não podendo comparecer ao curso com regularidade, e por respeito aos colegas e organizadores, abandona a opção de se tornar treinador", indicou a AIAC.

A vaga de Totti no curso vai ser ocupada por Simone Perrotta, companheiro do título da Copa do Mundo de 2006. Totti preferiu se concentrar no clube e na família.

* AFP