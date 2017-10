Verstappen vence GP da Malásia de F1 e Hamilton amplia vantagem para Vettel

Sepang 01/10/2017 | 13h12

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, na madrugada de sábado para domingo, em corrida marcada pela recuperação do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que largou em último e terminou em quarto.

Logo após cruzar a linha de chegada, Vettel bateu no canadense Lance Stroll (Williams) e perdeu a roda traseira esquerda. O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) terminou na segunda colocação, com o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) completando o pódio.

O resultado amplia para 34 pontos a diferença de Hamilton para Vettel na briga pelo título mundial da categoria. No entanto, o alemão se recuperou e conseguiu evitar que a distância aumentasse ainda mais, já que o britânico largou na pole.

"Hoje o mais importante era limitar os danos. Tentei ao máximo para alcançar Daniel (Ricciardo) mas no final dos freios estavam um pouco quentes e precisei me distanciar. Tinha a velocidade para vencer a corrida e estou contente com a quarta colocação", disse Vettel.

Foi a segunda vitória da carreira do jovem holandês, que completou 20 anos um dia antes da disputa do GP.

"Desde a largada notei que o carro ia bem e que Lewis tinha problemas. O superei na primeira curva do circuito e depois pude fazer minha própria corrida. Vencer é incrível", comemorou Verstappen.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) chegou em quinto, seguido do mexicano Sergio Pérez (Force India). O brasileiro Felipe Massa (Williams) terminou o GP na nona colocação.

Companheiro de Vettel, o finlandês Kimi Raikkonen precisou abandonar a corrida com problemas mecânicos.

- Classificação do Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, realizado neste domingo em Sepang:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer)

los 310,408 km em 1 h 30:01.290

(velocidade média: 206,889 km/h)

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 12.770

3. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 22.519

4. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 37.362

5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 56.021

6. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:18.630

7. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) a 1 volta

8. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) a 1 volta

9. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) a 1 volta

10. Estéban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) a 1 volta

11. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) a 1 volta

12. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1 volta

13. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta

14. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault) a 1 volta

15. Jolyon Palmer (GBR/Renault) a 1 volta

16. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) a 1 volta

17. Pascal Wehrlein (ALE/Sauber-Ferrari) a 1 volta

18. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) a 2 voltas

- Classificação do Mundial de pilotos:

1. Lewis Hamilton (GBR) 281 pontos

2. Sebastian Vettel (ALE) 247

3. Valtteri Bottas (FIN) 222

4. Daniel Ricciardo (AUS) 177

5. Kimi Raikkonen (FIN) 138

6. Max Verstappen (HOL) 93

7. Sergio Pérez (MEX) 76

8. Estéban Ocon (FRA) 57

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 48

10. Nico Hülkenberg (ALE) 34

11. Felipe Massa (BRA) 33

12. Lance Stroll (CAN) 32

13. Romain Grosjean (FRA) 26

14. Stoffel Vandoorne (BEL) 13

15. Kevin Magnussen (DIN) 11

16. Fernando Alonso (ESP) 10

17. Jolyon Palmer (GBR) 8

18. Pascal Wehrlein (ALE) 5

19. Daniil Kvyat (RUS) 4

- Classificação do Mundial de construtores:

1. Mercedes-AMG 503 pontos

2. Ferrari 385

3. Red Bull 270

4. Force India 133

5. Williams 65

6. Toro Rosso 52

7. Renault 42

8. Haas 37

9. McLaren-Honda 23

10. Sauber 5

* AFP