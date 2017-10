Wenger celebra com vitória 21º aniversário no comando do Arsenal

Londres 01/10/2017 | 14h52

O francês Arsène Wenger comemorou o 21º aniversário sob o comando do Arsenal (5º) com vitória por 2 a 0 sobre o Brighton (14º), neste domingo, pela sétima rodada da Premier League.

O espanhol Nacho Monreal abriu o placar, aos 16 minutos do primeiro tempo, enquanto o nigeriano Alex Iwobi fechou o placar aos 11 da segunda etapa, após passe de calcanhar do chileno Alexis Sánchez.

Foi a sexta vitória dos Gunners nos últimos sete jogos da equipe. O time afasta as memórias da goleada sofrida para o Liverpool, no final de agosto, e se iguala aos 13 pontos do Chelsea (4º), que perdeu para o líder Manchester City por 1 a 0 no sábado.

A dupla londrina está a 6 pontos dos times de Manchester, já que o United (2º) está empatado com os Citizens após golear o Crystal Palace no sábado.

O Brighton é o 45º time que Wenger vence na Premier League, desde que assumiu o Arsenal em 1º de outubro de 1996. o francês quebrou o recorde da lenda do Manchester United, Alex Ferguson.

Nos outros jogos de domingo, o Burnley (6º) surpreendeu o Everton (16º) fora de casa e venceu por 1 a 0.

Já o Newcastle (9º) empatou com o Liverpool em 1 a 1. O brasileiro Philippe Coutinho abriu o placar, aos 29 minutos do primeiro tempo, com belo gol de fora da área. O espanhol Joselu conseguiu o empate sete minutos depois.

-- Resultados da 7ª rodada da Premier League:

- Sábado:

Huddersfield Town - Tottenham 0 - 4

West Ham - Swansea 1 - 0

Manchester United - Crystal Palace 4 - 0

AFC Bournemouth - Leicester 0 - 0

Stoke - Southampton 2 - 1

West Bromwich - Watford 2 - 2

Chelsea - Manchester City 0 - 1

- Domingo:

Arsenal - Brighton and Hove Alb 2 - 0

Everton - Burnley 0 - 1

Newcastle - Liverpool 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 19 7 6 1 0 22 2 20

2. Manchester United 19 7 6 1 0 21 2 19

3. Tottenham 14 7 4 2 1 14 5 9

4. Chelsea 13 7 4 1 2 12 6 6

5. Arsenal 13 7 4 1 2 11 8 3

6. Burnley 12 7 3 3 1 7 5 2

7. Liverpool 12 7 3 3 1 13 12 1

8. Watford 12 7 3 3 1 11 12 -1

9. Newcastle 10 7 3 1 3 7 6 1

10. West Bromwich 9 7 2 3 2 6 8 -2

11. Huddersfield Town 9 7 2 3 2 5 7 -2

12. Southampton 8 7 2 2 3 5 7 -2

13. Stoke 8 7 2 2 3 7 11 -4

14. Brighton and Hove Alb 7 7 2 1 4 5 9 -4

15. West Ham 7 7 2 1 4 7 13 -6

16. Everton 7 7 2 1 4 4 12 -8

17. Leicester 5 7 1 2 4 9 12 -3

18. Swansea 5 7 1 2 4 3 8 -5

19. AFC Bournemouth 4 7 1 1 5 4 11 -7

20. Crystal Palace 0 7 0 0 7 0 17 -17

* AFP