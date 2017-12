Inter goleia Chievo e assume liderança do Campeonato Italiano

Roma 03/12/2017 | 14h32

A Inter de Milão se tornou a nova líder do Campeonato Italiano, após golear por 5 a 0 o Chievo (12º) numa partida em que brilhou o croata Ivan Perisic, autor de três gols, neste domingo pela 15ª rodada da competição.

A derrota do Napoli, ex-líder e agora segundo colocado, para a Juventus (1-0) na sexta-feira deu à Inter a oportunidade de assumir o topo da tabela.

A Juve, outra grande vencedora do fim de semana, é a terceira colocada e tem apenas um ponto a menos que os napolitanos e dois a menos que a Inter, desenhando uma briga feroz pelo título.

Na partida deste domingo disputada no estádio Giuseppe Meazza, a Inter construiu a vitória no primeiro tempo. Perisic abriu o placar aos 23 minutos de jogo e o argentino Mauro Icardi ampliou aos 38.

Na segunda etapa, Perisic fez o terceiro gol aos 12 e, três minutos depois, o eslovaco Milan Skriniar marcou de cabeça. Nos acréscimos Perisic selou a grande vitória com seu terceiro gol.

Com a vitória, a Inter do técnico Luciano Spalletti defenderá a liderança do Calcio contra a Juventus, no próximo fim de semana.

Mais cedo, o Milan (8º) continuou decepcionando sua esperançosa torcida, que teve que se contentar com um empate em 2 a 2 com o lanterninha Benevento.

Até a partida deste domingo, o Benevento havia quebrado o recorde negativo da história do Campeonato Italiano, somando impressionantes 14 derrotas em 14 rodadas. Com o empate diante do Milan, tem agora 1 ponto.

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Roma - SPAL 3 - 1

Napoli - Juventus 0 - 1

- Sábado:

Torino - Atalanta 1 - 1

- Domingo:

Benevento - Milan 2 - 2

Inter - Chievo 5 - 0

Bologna - Cagliari 1 - 1

Fiorentina - Sassuolo 3 - 0

(17h45) Sampdoria - Lazio

- Segunda-feira:

(16h00) Crotone - Udinese

(18h00) Hellas Verona - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 39 15 12 3 0 33 10 23

2. Napoli 38 15 12 2 1 35 10 25

3. Juventus 37 15 12 1 2 41 14 27

4. Roma 34 14 11 1 2 27 10 17

5. Lazio 29 13 9 2 2 33 15 18

6. Sampdoria 26 13 8 2 3 27 18 9

7. Fiorentina 21 15 6 3 6 26 19 7

8. Milan 21 15 6 3 6 21 20 1

9. Bologna 21 15 6 3 6 18 18 0

10. Atalanta 20 15 5 5 5 21 19 2

11. Torino 20 15 4 8 3 19 21 -2

12. Chievo 20 15 5 5 5 17 26 -9

13. Cagliari 16 15 5 1 9 14 25 -11

14. Udinese 12 13 4 0 9 18 24 -6

15. Crotone 12 14 3 3 8 11 27 -16

16. Sassuolo 11 15 3 2 10 8 27 -19

17. Genoa 10 14 2 4 8 12 20 -8

18. SPAL 10 15 2 4 9 13 26 -13

19. Hellas Verona 9 14 2 3 9 12 29 -17

20. Benevento 1 15 0 1 14 8 36 -28

* AFP