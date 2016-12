Cao Hering: Desordem e progresso

Crônica 30/12/2016 | 08h51





Então ficamos assim, 2016 foi um dos piores anos da nossa história recente. Fico devendo o espaço de tempo referente a “história recente”, haja vista termos amargado de 1964 a 1985 um regime pouco recomendável, seguido por paspalhos especialistas em enterrar economias.



Houve um respiro animador com o advento do Plano Real, mas como o país é irredutível no quesito estado provedor, não demorou venderam-lhe outra vez um Schlaraffenland — ou Cocanha. Cocanha é um país mitológico, divulgado durante a Idade Média, onde não havia trabalho e o alimento era abundante.



Lojas ofereciam produtos de graça, o clima era sempre agradável, o vinho nunca terminava e todos permaneciam jovens. Vivia-se entre rios de baunilha, colinas de queijo e leitões assados voadores. Com a chegada de Lula, prometendo uma imensa, farta e preguiçosa Cocanha, de novo o cofre não suportou. Sobreveio o tempo instável. Vinho e queijo copiosos nunca chegaram ao povão.



Semana passada, mais uma vez fui convidado pelo apresentador Jota Bernardes, da Rádio Nereu Ramos, para um bate-papo ao vivo. Há uns meses, no mesmo programa, entre fosforilações políticas inconclusas, me desafiou a criar uma frase alternativa para a bandeira nacional. Só agora sugeri “Desordem em Progresso”.



Piada pronta. Alguém já deve ter achado esse infame trocadilho. Enfim, o Brasil é isso mesmo. Nossa desordem é visceral, incrustada, progressiva e danosa. O povão votante decididamente não pensa como nação. Nunca nos foi incutido razoavelmente a ideia de tecido social. Por outra, a frase de J. F. Kennedy, “não pergunte o que o governo pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo governo”, está fora de questão.



Há uns dias dois internautas em momentos diferentes postaram vídeos de caminhões acidentados. As imagens afastam qualquer esperança de um ingresso no primeiro mundo. Os veículos sinistrados — um tombado e outro em princípio de incêndio — encontravam-se visivelmente em pontos de rodovias com pouca densidade populacional. Mesmo assim, saqueadores, qual formigas, surgindo às dezenas sabe-se lá de onde, revelavam o lado mais degradante da gentinha que vai às urnas e clama por direitos.



Em desordem furiosa, extraíam do imenso baú deitado caixas que não identifiquei. E, no local da carreta fumegante, as hordas mais se assemelhavam a piranhas, verdadeiros loucos em êxtase: munidos de ferramentas, além de outras peças, depenavam o rodado e o que podiam levar da mercadoria. De Cabrais nos subtraindo bilhões a malvestidos saltando perigosamente sobre a autoestrada atrás da “carniça”, o Brasil está bem servido.



Em tempo, o PT (perda total) planeja mais uma vez lançar Lula à presidência. Sai ano-ruim, entra outro. Desordem em progresso, por ora é o que temos.