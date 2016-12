Chuva e vento deixam casas destelhadas na Itoupava Central, em Blumenau

Alerta 23/12/2016 | 19h47

Cinco casas ficaram destelhadas e uma árvore caiu na Itoupava Central após uma breve chuva e fortes ventos no fim da tarde desta sexta-feira em Blumenau. As seis ocorrências foram registradas pela Defesa Civil e nenhuma delas foi grave, mas o órgão mantém alerta para os riscos de temporal na cidade neste sábado e domingo.



Choveu apenas 11,6 milímetros na Itoupava Central nas últimas horas de acordo com os dados da estação do AlertaBlu, mas foi suficiente para causar alguns estragos. Na Rua Vladimir Herzog quatro casas tiveram destelhamento e uma árvore caiu nos fundos de um terreno, enquanto na Rua Erich Belz uma casa foi destelhada. Equipes da Defesa Civil distribuíram lonas para que os moradores cubram as residências durante a noite. Ainda há a chance de chuva nesta sexta-feira, mas sem intensidade.



Para o fim de semana de Natal, a previsão do AlertaBlu é de muito calor durante o dia – com máximas de até 35 graus – e risco de temporais com rajadas de vento e descargas elétricas no fim do dia. A Defesa Civil mantém o plantão para emergências através do telefone 199.