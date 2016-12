Chuva provoca alagamentos nos bairros Vila Nova e Victor Konder, em Blumenau

Temporal 29/12/2016 | 19h19

A chuva que atingiu Blumenau no fim da tarde desta quinta-feira provocou alagamentos em pelo menos quatro pontos da cidade. Segundo o diretor de Defesa Civil, Adriano da Cunha, foram registrados relatos de alagamento na Rua São Paulo (bairro Victor Konder), na Rua Amazonas, próximo ao Terminal da Fonte (bairro Garcia), e em dois pontos da Rua Joinville, no cruzamento com a Rua Antônio da Veiga (Victor Konder) e com a rua Almirante Barroso (Vila Nova).

Adriano argumenta que os alagamentos foram motivados pelo alto volume de chuva. Segundo ele, em bairros como Vila Nova e Victor Konder, os mais atingidos, foram registrados 30 milímetros de chuva em cerca de meia hora – para efeito de comparação, a média para todo o mês costuma ficar entre 100 e 120 milímetros. O Seterb e a Secretaria de Serviços Urbanos foram informados dos alagamentos, mas por volta das 19h a informação é de que a água já havia baixado em quase todos os pontos em que houve alagamento. Ainda segundo a Defesa Civil não foram registradas ocorrências de deslizamento ou de alagamentos com mais gravidade.