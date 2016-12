Ciclista fica ferido ao cair de ponte no bairro da Velha

Acidente 22/12/2016 | 18h35

Um ciclista ficou ferido ao cair da ponte Alberto Busnardo, que liga as ruas Alberto Stein e Almirante Tamandaré, no bairro da Velha, em Blumenau. O incidente ocorreu por volta das 9h30min desta quinta-feira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Miguel Marloch, 57 anos, teria se apoiado no guarda-corpo da estrutura para observar o leito do Ribeirão da Velha quando a proteção teria cedido e ele caiu de uma altura de três a quatro metros.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, que estava consciente e com dores na região do tórax. Ele foi levado ao Hospital Santo Antônio para avaliações. Ele teria caído entre a margem e o leito do ribeirão, em uma lâmina de meio metro de água que teria ajudado a absorver o impacto.

Secretaria promete vistorias em pontes

O secretário de Serviços Urbanos, Rafael Jensen, lamentou o episódio e afirmou que o módulo que cedeu nesta quinta já foi substituído. A secretaria ainda pretende avaliar as circunstâncias do acidente, se foi uma fatalidade a peça ter se soltado, mas revela que não havia nenhuma demanda em aberto de manutenção em relação à ponte. O secretário conta que técnicos da pasta devem fazer uma avaliação nos guarda-corpos das demais pontes para garantir a segurança nas travessias.