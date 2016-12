Corpo de professor desaparecido é encontrado boiando em rio em Brusque

Investigação 23/12/2016 | 19h24

O corpo do professor Ezequiel da Silva, 40 anos, foi encontrado boiando no rio Itajaí-Mirim em Brusque nesta sexta-feira. Ele estava desaparecido desde o dia 20, quando foi visto pela última vez em uma formatura, e foi reconhecido pelo irmão. O corpo foi localizado por moradores do bairro Bateas, entre Brusque e Itajaí, por volta de 12h50min, e foi retirado da água por equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Instituto Geral de Perícias (IGP).

Embora o irmão de Ezequiel tenha feito o reconhecimento, o corpo encontrado estava em estado de decomposição e precisará passar por exames para confirmar a identidade. Ainda não se sabe qual foi a causa da morte e não foi divulgado se o corpo tinha sinais de violência.