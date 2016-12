Mário Motta: Hemosc faz apelo para doação de sangue no verão

Boa ação 27/12/2016 | 08h30 Atualizada em

Com a chegada do verão e as férias escolares, muitas famílias deixam suas cidades de origem para descansar em casas de parentes no litoral ou vice-e-versa. Neste período, muitos doadores deixam de doar sangue e, com isso, o estoque dos Hemocentros baixa consideravelmente.

O Hemosc estimula os doadores para que não deixem de doar mesmo durante esse período, independente da cidade onde estiver. Neste final de ano, o Hemosc em Santa Catarina tem atendimento normal até o dia 29 e plantão nos dias 30, 31 e 1, retornando ao expediente normal no dia 2.



