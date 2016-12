Trânsito 25/12/2016 | 17h48

Motociclista de 58 anos morre em acidente na BR-470 em Indaial

Homem de 58 anos que pilotava a moto morreu no local. Três pessoas ficaram feridas

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas após um acidente na BR-470 em Indaial neste domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, por volta de 13h50min uma moto com placas de Navegantes bateu contra a lateral de um carro Meriva com placas de Indaial na região do trevo com a Rua Três Corações, bairro Benedito.



O piloto da moto, identificado como Reinaldo Haag, de 58 anos, morreu no local do acidente. A sua esposa, que estava na garupa da moto, foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves. Duas pessoas que estavam no banco de trás do carro também sofreram alguns ferimentos e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros.



Reinaldo é a 78ª pessoa a morrer na BR-470 no Vale do Itajaí em 2016.