Obras de saneamento iniciam em três ruas de Blumenau

Trânsito alterado 26/12/2016 | 11h29

Cuidado, motoristas! Começaram nesta segunda-feira as obras em três vias dos bairros Bom Retiro, Itoupava Norte, e no Distrito do Garcia. Para aproveitar os dias de menor movimento por conta do recesso de fim de ano e queda no número de veículos transitando por Blumenau, a Odebrecht Ambiental iniciou nesta manhã a operação com frentes de trabalhos nas ruas Floriano Peixoto, Hermann Hering, Hermann Huscher e Gustavo Lueders.



O pacote de execuções, chamado pela empresa de Combo de Férias, se estende até o dia 28 de fevereiro e algumas vias serão totalmente interditadas durante o período. Para 2017, a previsão é de que os trabalhos sigam nos bairros Velha, Fortaleza e Progresso.