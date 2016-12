Pancho: Aluna de Taió vence pelo quarto ano seguido a Olimpíada Brasileira de Matemática

Educação 29/12/2016 | 10h47 Atualizada em

Pelo quarto ano consecutivo, a aluna de Taió Bruna Fernanda Fistarol, da Escola Leopoldo Jacobsen, conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A competição é organizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e tem como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área.



Antes de tomar conhecimento que havia sido premiada com a quarta medalha de ouro, a estudante foi convidada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Rio de Janeiro, para prestar vestibular com todas as despesas de viagem pagas. Bruna foi aprovada e vai cursar Matemática Aplicada. Pelo histórico de premiações, foi contemplada com uma bolsa de estudos integral na renomada instituição.