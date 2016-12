Pancho: Aplicativo recebe reclamações de problemas na cidade

Fim de ano 24/12/2016 | 10h31





Como o cidadão blumenauense está sem o auxílio da ouvidoria do município por um mês, bem que a prefeitura podia ter aderido ao aplicativo Colab. Por meio dele diversas prefeituras do país recebem denúncias de problemas na cidade, com foto e localização exata, o que dá a possibilidade de uma primeira avaliação rápida e eficiente para então definir prioridades.



O aplicativo pode ser usado mesmo sem a adesão da prefeitura. É especialmente indicado para pedestres e ciclistas, gente que tem mais contato com os problemas do dia a dia. Eu uso e recomendo.