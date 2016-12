Pancho: Festa em Blumenau terá 12 toneladas de fogos em 15 minutos

Réveillon 27/12/2016 | 11h04 Atualizada em

Doze toneladas de fogos de artifício serão queimadas na festa oficial da virada do ano em Blumenau. Como no ano passado, o material será disparado de três pontos distintos: Ponte de Ferro, Museu da Água e Prainha. O espetáculo deve durar 15 minutos, a partir da meia-noite do dia 31, sábado.



::: Leia mais informações do colunista Pancho :::



A novidade deste ano é o uso da bomba espanhola. Trata-se de um morteiro que em vez de explodir no alto e descer apagando, tem a intensidade da luz aumentada na queda.



É bom lembrar que a Ponte de Ferro estará interditada no sábado desde manhã cedo para a instalação dos fogos. Nem mesmo pedestres ou ciclistas poderão transitar pela histórica estrutura. O trânsito só deve ser reaberto ao longo da madrugada de domingo