Pancho: Licitação para coleta de lixo em Blumenau será relançada na próxima semana 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) deve relançar o edital de licitação para contratar o serviço de coleta de resíduos sólidos em Blumenau na próxima semana. O trabalho de revisão técnica do texto do primeiro edital, que havia sido lançado em novembro, foi concluído na quarta-feira e agora está nas mãos do departamento jurídico para as adequações necessárias.



::: Leia mais informações do colunista Pancho :::



O primeiro processo licitatório foi suspenso devido a diversas dúvidas que surgiram a partir da leitura do edital pelas empresas interessadas em prestar o serviço. Detalhes que, segundo o gerente de Resíduos Sólidos da autarquia, João Carlos Franceschi, geraram dupla interpretação.



Os envelopes com a documentação e propostas de valores deverão ser abertos 30 dias após o lançamento do edital. Se a previsão se confirmar, é possível que entre o final de janeiro e início de fevereiro saibamos qual será a empresa responsável pelo serviço.



Entre as mudanças em relação ao primeiro edital está o preço máximo a ser cobrado anualmente pela coleta. De R$ 19,7 milhões deve passar para cerca de R$ 21 milhões. O aumento já leva em conta a atualização salarial da categoria, que está para ocorrer no próximo mês.



Atraso foi proposital

Desde a metade do ano o serviço está sendo prestado de forma emergencial pela Blumeterra. O contrato com a empresa venceu em junho, mas o edital não foi lançado a tempo. Segundo Franceschi, como o Plano de Saneamento – que inclui o Plano de Gestão de Resíduos – estava em fase de conclusão, o Samae decidiu aguardar para lançar o novo edital dentro dos novos parâmetros.



Um das novidades da licitação é o fato da empresa vencedora ter que recolher também o resíduo reciclável. Hoje a responsabilidade é da cooperativa Reciblu que usa caminhões do Samae. Com isso, a cooperativa ficará responsável pela separação do material.



A empresa vencedora também será responsável pela distribuição de novos contêineres pelos bairros e pela limpeza deles. Só no primeiro ano mais de 2 mil novos contêineres serão colocados nas ruas da cidade. Hoje são 222.



Serviço no fim de ano