Pancho: Que tal um Réveillon no meio do mato com vista para os fogos de três cidades?

Aventura 29/12/2016 | 11h01 Atualizada em

Vista do mirante do Morro do Sapo é bela mesmo em dias nublados

Aos que buscam novas experiências já no primeiro dia do ano fica a sugestão de um Réveillon pra lá de alternativo que está sendo preparado pelo Instituto Parque das Nascentes (Ipan).



A ideia é subir até o mirante do Sapo, dentro do parque que fica na Nova Rússia, de onde é possível acompanhar os fogos de Blumenau, Gaspar e Guabiruba. A caminhada de 4,1 quilômetros será finalizada com uma ceia no próprio mirante.



A trilha noturna guiada começa às 20h do dia 31 e custa R$ 50 por pessoa. Inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira pelo e-mail institutoparquedasnascentes@gmail.com. As vagas são limitadas!