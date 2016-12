Sensação térmica bate os 45 graus em Blumenau nesta segunda-feira

Tempo 26/12/2016 | 19h21

A segunda-feira pós-Natal veio com muito calor em Blumenau em um dia de sol forte, céu azul e todo aquele abafamento típico da cidade no verão. Às 14h30min a estação do Alertablu no Parque Ramiro Ruediger marcou 36,2 graus no termômetro, o auge o dia, com sensação térmica de 45,2 graus. Se as ruas da cidade já estariam pouco movimentadas pelo período de férias, o calorão forçou mais ainda os blumenauenses a se trancarem em salas com ar condicionado ou ventilador.

Mas se a segunda-feira foi quente, é bom ir se preparando pois a terça será ainda pior. A meteorologista do Alertablu Taciana Weber diz que a previsão é de que os termômetros registem até 39 graus, pelo menos três a mais e o recorde deste mês de dezembro até agora. Notícia boa para quem foi em direção ao Litoral, já que a chuva durante a última semana do ano também deve ficar concentrada em curtos períodos, no típico formato de chuvas de verão.



– Na quarta-feira a temperatura cai um pouco, mas até o fim de semana do Réveillon o tempo segue quente e com pancadas de chuva no fim do dia, sempre de curta duração mas volume considerável – ressalta a meteorologista.

Por conta do calor extremo, segue o alerta para quem mora em áreas de risco com as chuvas no fim do dia. Há o risco de descargas elétricas, vento e até granizo, em chuvas fortes e localizadas durante pouco tempo.