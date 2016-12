Trabalhador de 47 anos morre atropelado na BR-470

Acidente 22/12/2016 | 13h37

Um homem de 47 anos que trabalhava às margens da rodovia BR-470 morreu atropelado nesta quinta-feira de manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na altura do Km 46,1, na região do bairro Belchior, em Gaspar, por volta das 10h15min.



:: Leia mais notícias em santa.com.br

Pelas informações da PRF Blumenau, um carro Honda CRV desviou para o acostamento para não colidir contra a traseira do carro da frente em um congestionamento. Ao invadir o acostamento, o veículo atingiu Jair Lopes Medeiros, que estaria trabalhando em uma obra às margens da rodovia. O homem morreu no local e o motorista não se feriu. Este foi o 77º óbito na BR-470 em 2016.