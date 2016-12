Upiara Boschi: O jogo de Brasília e os reflexos em SC

Opinião 29/12/2016 | 07h03

É comum ver o PMDB-SC apresentar-se como o mais organizado e com melhores resultados proporcionais do partido em todo o país. Na Câmara dos Deputados são cinco deputados federais do PMDB-SC - a terceira maior bancada estadual do partido. Essa força será reconhecida, com a decisão da cúpula de oferecer aos catarinenses o comando da Comissão de Turismo ou de Agricultura.

Presidente estadual da sigla, o deputado federal Mauro Mariani afirma que a bancada ainda aguarda a definição sobre qual será o posto para iniciar o processo de escolha. Essa reverência ao PMDB-SC chega em uma hora em que o grupo em Brasília atua praticamente todo afinado. A maioria endossa o projeto de Mariani candidato a governador em 2018. O plano B é o senador Dário Berger, que oficialmente se coloca fora da disputa e também apoia o deputado.

Curioso é que se os planos A e B da maioria da bancada federal não se concretizarem, o nome que surge é o prefeito joinvilense Udo Döhler. Ou seja, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira é considerado fora do jogo. Talvez seja por isso que Pinho Moreira aposte tudo na continuidade da aliança com o PSD. Só neste contexto e com a caneta na mão após a renúncia do governador Raimundo Colombo (PSD) é que conseguiria se viabilizar candidato a governador. Na semana passada o vice-governador refutou a avaliação de Gelson Merisio, presidente estadual do PSD e pré-candidato ao governo, de que o modelo da aliança PSD-PMDB chegou ao fim. É muito possível que nesta opinião específica, o fim do ciclo da atual aliança governista, Merisio e Mariani concordem.

De pai para filho

Vivendo seus últimos dias na prefeitura de Florianópolis, Cesar Souza Junior (PSD) deve voltar ao secretariado de Raimundo Colombo (PSD) em fevereiro, no lugar do próprio pai, o deputado federal licenciado Cesar Souza (PSD) na Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos. Cesar Souza voltará para Brasília e a pasta deve ter as atribuições ampliadas para receber o futuro ex-prefeito.



Seta ligada

A composição do secretariado de Gean Loureiro (PMDB) em Florianópolis deve trazer uma sinalização clara de seu alinhamento na disputa interna do PMDB para 2018. No partido é dado como certo que o advogado Paulo Fretta Moreira, filho do vice-governador Eduardo Pinho Moreira, aceitará o convite para ser secretário de Finanças.