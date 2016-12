Veja o que abre e fecha no fim de semana de Natal em Blumenau

Deixou para a última hora? 24/12/2016 | 06h31

Quem deixou para comprar presentes ou ingredientes para a ceia de Natal na última hora ainda poderá contar com boa parte do comércio de Blumenau aberto até a tarde deste sábado. Já no domingo, dia 25, o feriado será respeitado e praticamente todos os estabelecimentos fecham na cidade. Algumas exceções são os cinemas e praças de alimentação dos shoppings.

Confira os horários:

Shoppings:

- Neumarkt

Dia 24: 9h às 15h

Dia 25: lojas fechadas, áreas de alimentação e lazer funcionando

- Norte

Dia 24: 95 às 15h

Dia 25: lojas fechadas, áreas de alimentação e lazer funcionando

- Park Europeu

Dia 24: 10h às 15h

Dia 25: fechado

- CIC

Dia 24: 8h às 13h

Dia 25: fechado

Comércio de rua (recomendação do Sindilojas):

Dia 24: até as 14h

Dia 25: fechado

Supermercados:

- Angeloni (Velha e Fonte)

Dia 24: 8h às 18h

Dia 25: fechado

- Giassi

Dia 24: 7h às 18h

Dia 25: fechado

- Cooper (todas as lojas)

Dia 24: até as 18h

Dia 25: fechado

- Rede Top (todas as lojas)

Dia 24: 8h às 18h

Dia 25: fechado

- Bistek (todas as lojas)

Dia 24: 8h às 18h

Dia 25: fechado

- Big

Dia 24: 8h às 18h

Dia 25: fechado

- Galegão (todas as lojas)

Dia 24: até as 18h

Dia 25: fechado