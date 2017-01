Rodovia 27/01/2017 | 17h29

Acidente com caminhão interrompe trânsito na BR-470, em Lontras

Apesar do impacto da batida, os dois condutores sofreram apenas ferimentos leves

Foto: Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação

Um acidente entre um carro e um caminhão interditou o fluxo nos dois sentidos da BR-470 por volta das 16h desta sexta-feira, na altura do Km 133, em Lontras. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão Scania com placas de Anita Garibaldi colidiu com um automóvel Montana, de Presidente Nereu. Apesar do impacto da batida e dos estragos nos veículos, os dois condutores sofreram apenas ferimentos leves. A carreta ficou caída sobre a pista bloqueando a passagem nos dois sentidos. Às 17h50min o caminhão foi retirado e o trânsito foi liberado nos dois sentidos. Longas filas se formaram em função do tempo de fluxo interrompido.