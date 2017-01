Bombeiro voluntário de Indaial morre em acidente na BR-470, em Pouso Redondo

Trânsito 31/01/2017 | 18h40

Um homem de 27 anos morreu em um acidente na manhã desta terça-feira no Km 193,6 da BR-470, no trecho conhecido como Serra da Santa, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. Josimar Vailatti erae conduzia um automóvel Spacefox com placas de Apiúna que se envolveu na colisão.Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF),, mas a colisão envolveu, além do Spacefox de Vailati, dois caminhões Scania, um com placas de Chapecó cujo motorista sofreu apenas ferimentos leves, e outro de Otacílio Costa, em que o condutor saiu ileso. No automóvel de Vailati. Dois passageiros, de 43 e 12 anos, sofreram ferimentos graves e outros dois, de 32 e 13 anos, tiveram lesões leves. Todos foram encaminhados ao hospital local. O trânsito foi interrompido na rodovia e houve filas de cerca de sete quilômetros em cada sentido.Segundo o chefe de socorro do dia dos Bombeiros Voluntários de Indaial, Francisco Vieira, Vailati estaria indo levar familiares da esposa a Lages quando teria se envolvido no acidente com os dois caminhões.— Ele era um cara nota 10, nunca estava para baixo.— conta o colega.(Bombeiros Voluntários de Indaial/Divulgação)Vailati, que por força do ofício atendeu diversas ocorrências de acidente na BR-470, fez seu. Nesta terça o clima no batalhão é de consternação desde as 10h, quando a equipe soube do acidente. Até o início da noite ainda não havia informações sobre velório e sepultamento da vítima.