Brusque tem 1,8 mil pessoas desalojadas após enxurrada da última semana

Balanço 09/01/2017 | 22h50

Quase uma semana depois da enxurrada que afetou Brusque, 1,8 mil moradores ainda estão fora de suas casas. Nesta segunda-feira, a prefeitura fez uma coletiva de imprensa para falar sobre a situação do município e o decreto de situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, a chuva atingiu 25 bairros do município, deixando 1,8 mil pessoas desalojadas e 20 desabrigadas.



Até ontem foram registrados 115 atendimentos, sendo 83 deslizamentos e 32 alagamentos. Sete casas foram interditadas definitivamente e duas de forma temporária. Foram cerca de 450 residências atingidas, além de 50 empresas, uma igreja e uma Unidade Básica de Saúde. Cinco pontes estão danificadas e uma delas caiu.



Um abrigo chegou a ser montado na Arena Brusque e três famílias foram levadas para o local – apenas uma permanece lá. A Secretaria de Assistência Social entregou kits com doações.



A prefeitura trabalha agora para levantar o prejuízo com o temporal, que ocorreu na última quinta-feira. A intenção, explica o prefeito Jonas Paegle, é tentar obter recursos junto aos governos estadual e federal.



– Estamos entrando em contato com a Caixa Econômica Federal para ver as verbas disponíveis para melhor atender a nossa população. Vamos em busca de recursos para habitação, além de juro zero para nossos microempresários atingidos – afirma.

Ibirama em situação de emergência

Além de Brusque e Blumenau – cuja região Sul da cidade foi afetada por um temporal na quarta-feira passada – a cidade de Ibirama, no Alto Vale, também prepara um decreto de situação de emergência em decorrência de um temporal ocorrido em 30 de dezembro.



De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, houve alagamentos e deslizamentos de terra no Centro e em dois bairros. Os prejuízos chegam a R$ 1,8 milhão.



Em Blumenau, a Secretaria de Defesa do Cidadão entregou ontem os documentos para o governo do Estado sobre os estragos causados pela chuva da semana passada. Serão necessários pelo menos R$ 10 milhões para recuperar o que foi danificado.

Pelo menos 20 equipes trabalham ainda nas ruas afetadas pelo temporal e a estimativa é que sejam necessários mais 15 dias para terminarem a limpeza e o recolhimento de resíduos.