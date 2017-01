Calçadas revitalizadas na Rua Nereu Ramos terão travessias no nível do passeio

Acessibilidade 26/01/2017 | 07h03

Quem passou pela obra de revitalização na rua Nereu Ramos, em Blumenau, nos últimos dias já pode ter se perguntado sobre como ficará a passagem de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida nas novas calçadas da via. O trabalho, que começou em outubro e envolve também a Alameda Rio Branco, chama a atenção de quem passa no local.



Pelo menos cinco pontos do novo passeio, em cruzamentos da Rua Nereu Ramos com transversais, ainda não possuem acesso para a passagem de cadeira de rodas. Em uma das transversais o tradicional rebaixo do meio-fio para a passagem de cadeirantes está presente nos dois lados e em duas ruas, apenas em um dos lados.



O secretário de Obras de Blumenau, Paulo França, explica que a acessibilidade será garantida com faixas de pedestres elevadas colocadas nestes locais em que não há rampas nem meio-fio rebaixado. As passagens no mesmo nível do passeio estão descritas no projeto contemplado por meio do programa PAC Mobilidade, do governo federal.



— Onde a guia tem condições e fica mais seguro a opção será pelo rebaixamento e onde há necessidade de fazer as faixas elevadas, elas serão feitas, conforme foi a definição dos projetistas para atender melhor cada local — afirma o secretário.



França indica que as primeiras faixas elevadas, no lado direito da via no sentido bairro-

Centro, devem começar a ser feitas já nas próximas semanas e que as equipes de trabalho inclusive estão autorizadas a construí-las. A obra tem investimento de R$ 2,6 milhões e prevê, além das melhorias de acessibilidade, ciclofaixa na Rua Nereu Ramos e ciclovia na Alameda Rio Branco.



A previsão total de conclusão da obra é abril. Até lá, pessoas com mobilidade reduzida que precisarem se deslocar pelo local têm como opção o lado oposto da via, que ainda não passou pelas intervenções de mobilidade.